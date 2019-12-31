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31 декабря 2019, вторник, 11:02 92
Силовые структуры 2019-12-31T12:00:01+02:00
Українські Новини
Ситуация в зоне ООС: боевики ранили украинского военного

Ситуация в зоне ООС: боевики ранили украинского военного

Ярина Вацяк
Боевики, война на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, ООС

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 30 декабря, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в нем.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь со стороны ООС нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. 

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

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