Ситуация в зоне ООС: боевики ранили украинского военного

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 30 декабря, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в нем.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь со стороны ООС нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.