Ситуация в зоне ООС: боевики ранили украинского военного

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 30 декабря, 1 украинский военнослужащий получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в нем. Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ООС нет. Как сообщали Українські Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 24 декабря, ранены два бойца ВСУ. Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе. Ранее на Донбассе ОБСЕ насчитала 145 жертв и больше 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.