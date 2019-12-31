Видео дня: поздравление с Новым годом со снежных туннелей Антарктиды от украинских полярников

Участники двадцать четвертой украинской антарктической экспедиции записали видеопоздравление с Новым 2020 годом для украинцев из заснеженной Антарктиды, в то время, как в Украине синоптики прогнозируют Новый год с мокрым снегом и дождями.

Видео опубликовано на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

"В то время, как в Украине снега пока маловато, где за 15 тыс. км от Родины, на острове Галиндез, в Антарктиде его очень много. Это и не только смотрите в прекрасном новогоднем поздравлении от нашей команды зимовщиков, которые уже 10 месяцев проводят исследования под украинским флагом на ледяном континенте", - говорится в подписи.

Украинские полярники пожелали всем энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей.

Как сообщали Українські Новини, ранее украинские полярники показали невероятные пейзажи солнечной Антарктиды, а также нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер.

Кроме того, в конце декабря в Антарктиде у украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне пингвины.