Передача "экс-беркутовцев" РФ усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН

В результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнилось рассмотрение дел Майдана.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, распространенном в Facebook.

Так, в ООН приветствуют освобождение незаконно удерживаемых украинцев в плену пророссийских боевиков и на территории России, которое состоялось 29 декабря. Однако в ООН обеспокоены освобождением из-под стражи и передачей российской стороне "экс-беркутовцев".

"Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит достижение правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - заявили в ООН.

Также в ООН надеются, что контролируемые Россией бандформирования "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время предоставят доступ к незаконно задержанным лицам на неподконтрольной украинскому правительству территории международным организациям, о чем было договорено во время нормандской встречи в Париже.

Ранее Українські Новини писали, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

Напомним, немецкое издание сообщило, что Украина заплатила слишком высокую цену в обмене пленными с РФ.