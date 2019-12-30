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30 грудня 2019, понеділок, 19:24 15
Світ 2019-12-30T20:45:02+02:00
Українські Новини
Після Нового року в Україну прилетет Помпео: озвучена дата і деталі

Після Нового року в Україну прилетет Помпео: озвучена дата і деталі

Ольга Фандорина
Майк Помпео, Візит в Україну

Державний департамент США оприлюднив на своєму сайті програму візиту держсекретаря Майка Помпео в Україну, про що стало відомо в понеділок, 30 грудня. Програма візиту опубліковано на сайті Держдепартаменту.

Наголошується, що візит відбудеться 3 січня.

"Держсекретар Помпео відправиться до Києва 3 грудня, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайко та міністром оборони Загороднюком, щоб підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомили в Держдепі.

Ще держсекретар США прибуде на церемонію покладання вінків до Свято-Михайлівський собор на честь загиблих на Донбасі і зустрінеться з лідерами релігійних, громадських та ділових кіл для обговорення питань прав людини, інвестиційного клімату та програми реформ уряду.

Як повідомляли Українські Новини, Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

Раніше Помпео заявляв, що Волкер і Йованович не будуть давати показання у справі про імпічмент Трампа.

А в ЗМІ появлалась інформація, що Трамп може призначити Помпео замість Болтона.

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