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30 грудня 2019, понеділок, 19:45 18
Суспільство 2019-12-30T20:45:02+02:00
Українські Новини
Україна заплатила занадто високу ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel

Україна заплатила занадто високу ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel

Таня Войтюк
українські військовополонені, Обмін полоненими, Обмін, Володимир Зеленський
Обмін полоненими. Зеленський. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Зеленський. Фото: Офіс Президента

Обмін полоненими в так званому форматі "всіх на всіх" між Києвом і бойовиками "ЛДНР" відбувся 29 грудня і був нерівним.

Про це повідомляє видання der Spiegel.

Президент Володимир Зеленський прийняв звільнених українців в аеропорту Бориспіль індивідуально у присутності їхніх родичів.

Обмін в неділю є найбільшим за два роки, але не в форматі "всіх на всіх". Зеленський давно обіцяв швидко доставити всіх ув'язнених додому. Однак на нормандському саміті з президентом Росії Володимиром Путіним у присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель і глави французької держави Еммануеля Макрона 9 грудня стало ясно, що не було досягнуто угоди про те, хто вважається укладеним після війни на Донбасі", - пише видання.

Путін в Парижі говорив тільки про обмін "всіх узгоджених на всіх узгоджених" ув'язнених - що зараз відбулося, але тільки після жорстких переговорів через ОБСЄ.

"Для Києва цей обмін повинен бути тільки початком подальших передач. Десятки політв'язнів, як і раніше, перебувають у в'язницях на кримському півострові, аннексированном Росією, а також десятки солдатів і цивільних осіб в Донецькій і Луганській областях, окупованих проросійськими бойовиками. Українська спецслужба СБУ говорить про більш ніж 150 осіб", - додають у виданні.

Президенту України довелося заплатити високу ціну за цей обмін.

"Знову Зеленському довелося заплатити високу ціну за звільнення солдатів і мирних жителів. Україна також передала п'ять бійців з колишнього спецпідрозділу "Беркут" проросійським сепаратистам, які жорстоко напали на демонстрантів під час протестів Евромайдана 2014 року в Києві. У той час як 100 людей загинули і десятки отримали поранення. Коли у суботу стало відомо, що п'ятеро беркутівців будуть звільнені без суду, родичі жертв Майдану безуспішно намагалися заблокувати доступ до в'язниці в Києві, де сиділи офіцери беркута", - йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі ведеться нерівномірно, без поступок з боку Кремля.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі озвучили результати медогляду полонених.

Також Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в ході обміну повертатися в ОРДЛО.

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