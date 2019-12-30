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30 декабря 2019, понедельник, 15:38 55
Общество 2019-12-30T15:38:33+02:00
Українські Новини
Врачи озвучили результаты медосмотра пленных - у всех посттравматическое стрессовое расстройство

Врачи озвучили результаты медосмотра пленных - у всех посттравматическое стрессовое расстройство

Ольга Фандорина
Медосмотр, Освобождение пленных, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Врачи клинической больницы "Феофания", в которую были госпитализированы и на данный момент проходят медицинское обследование 64 освобожденных из плена гражданских, сообщают, что все из освобожденных имеют посттравматическое стрессовое расстройство.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главного врача по медицинским вопросам больницы "Феофания" Владимир Строкань, передают Українські Новини.

"Все они (освобожденные) вчера были госпитализированы в 23:00, накормлены, помыты… 3/4, может быть, даже 5/6 пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке, у всех есть в разной степени проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение всех хронических заболеваний, которые у них были до момента попадания в плен", сказал он.

Строкань также подчеркнул, что пациентов в тяжелом, критическом состоянии нет, однако некоторые из них будут нуждаться в плановом оперативном вмешательстве после дообследований.

По его словам, большинство из 64 освобожденных будут оставаться в больнице на протяжении как новогодних, так и рождественских праздников, однако большинство пациентов не имеют желания на данный момент общаться с прессой.

Отмечается, что пациенты находятся в палатах по двое человек, а каждая из палат оборудована ванной комнатой.

По словам врача, на данных момент у всех освобожденных есть координаторы, с которыми они связываются, а также со 2 января 2020 года с каждым из бывших пленных будут заниматься координаторы-психологи и психотерапевты.

Как сообщали Українські Новини, согласно сообщению Службы безопасности, в результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц.

Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными.

Также Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

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