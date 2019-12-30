Среди освобожденных из плена украинцев 4 военных спецназа

Командование сил специальных операций сообщает, что среди 76 освобожденных из плена украинцев 4 военных специального назначения.

Об этом говорится в сообщении Командования в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"29 декабря 2019 года в рамках выполнения договоренностей по обмену военнопленных наконец вернулись из российского плена четверо воинов специального назначения", - говорится в нем.

Согласно сообщению, состояние военнослужащих удовлетворительное, однако им предстоит дальнейшее медицинское и психологическое обследование.

Как сообщали Українські Новини, после обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине.

Также Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

А ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.