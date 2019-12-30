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30 грудня 2019, понеділок, 12:33 20
Силові структури 2019-12-30T12:42:22+02:00
Українські Новини
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу

Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу

Анна Рудык
Обмін полоненими, Спецназ, Спецпідрозділи
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Командування сил спеціальних операцій повідомляє, що серед 76 звільнених з полону українців 4 військових спеціального призначення.

Про це йдеться в повідомленні Командування в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"29 грудня 2019 року в рамках виконання домовленостей щодо обміну військовополонених нарешті повернулися з російського полону четверо воїнів спеціального призначення", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, стан військовослужбовців задовільний, однак їм належить подальше медичне та психологічне обстеження.

Як повідомляли Українські Новини, після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України.

Також Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в ході обміну повертатися в ОРДЛО.

А ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

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