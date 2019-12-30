НБУ в 2019 році на міжбанку купив $8,5 млрд, а продав - $0,5 млрд

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Таким чином, чиста купівля валюти НБУ на міжбанку становила 7 933,37 млн доларів.

З використанням функціоналу Matching в 2019 році було куплено 2 580,7 млн. доларів, а продано 108,5 млн доларів.

Під час єдиного валютного аукціону в кінці грудня було куплено 730 млн доларів, при цьому валюта не продавалася на аукціонах.

За єдиним курсом було куплено 5 136,9 млн доларів, продали - 420,73 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, долар злетів перед новорічними святами.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 14 коп. у п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.