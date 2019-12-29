підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Борт зі звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль"
29 грудня 2019, неділя, 21:44 8
Політика 2019-12-29T23:15:02+02:00
Українські Новини
Борт зі звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль"

Борт зі звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль"

Надежда Комендантова
Обмін полоненими, аеропорт

Літак з 76 звільненими 29 грудня з полону українцями приземлився в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область). Офіс Президента веде трансляцію з місця приземлення літака, передають Українські Новини.

Родичі тих, кого повертають на підконтрольну Києву територію України, зустрічають звільнених в аеропорту "Бориспіль". Також тут знаходиться преса і Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, В результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб В результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

В ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

Більше новин про: Обмін полоненими аеропорт "Бориспіль"

Новини
В ході обміну звільнено 81 українця, але повернулися 76, - Зеленський 23:24 Доповнено
Я б їм віддав 100 беркутівців і повернув 1 розвідника, - Зеленський 23:03 Доповнено
Макрон і Меркель сподіваються, що обмін полоненими відновить довіру між Україною і РФ 22:17
Обмін полоненими. Скріншот Радіо Свобода
Борт зі звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль" 21:44
Похолодає до -12 і замете снігом: прогноз погоди на понеділок 21:15 Карта
більше новин
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів 17:09
Оперативна реакція глави Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд" 17:18
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
Валерій Макеєв: коли приймуть новий закон "Про медіа"? До 31 грудня 19-го року, чи "приурочать" до 16 січня року прийдешнього? 13:47
Пожежа в готелі. Фото: ДСНС
В Білій Церкві сталася пожежа в готелі 14:20
Обмін полоненими: повний список звільнених українців 18:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok