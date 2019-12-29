Борт зі звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль"

Літак з 76 звільненими 29 грудня з полону українцями приземлився в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область). Офіс Президента веде трансляцію з місця приземлення літака, передають Українські Новини.

Родичі тих, кого повертають на підконтрольну Києву територію України, зустрічають звільнених в аеропорту "Бориспіль". Також тут знаходиться преса і Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, В результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб В результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

В ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.