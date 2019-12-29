Здесь все, а там ничего: мужчина объяснил, почему отказался ехать в ОРДЛО в рамках обмена

Мужчина, который отказался ехать на оккупированные территории Донбасса в рамках обмена пленными заявил, что не хотел туда ехать, потому что там его никто не ждет.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Павловскому, который опубликовал видео на своем YouTube-канале, пишет Newsone.

"Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там ничего", - отметил мужчина навопрос журналиста, почему он отказался ехать в ОРДЛО, хоть и был включен в списки.

Мужчина добавил, что не знает, почему боевики его включили в списки на обмен.

Еще несколько человек, которые отказались от обмена с ОРДЛО, не захотели общаться с журналистом.

"Слушай отстань, а. Абсолютно (не хочу общаться, - ред.), честно. Молодой человек, давайте, пожалуйста", - сказал один из них.

Как сообщали Українські Новини, девять человек со стороны Киева отказались от участия в обмене и остались в Украине, сообщили в "ЛНР".

Прибытие освобожденных украинских пленных в аэропорт "Борисполь" ожидается в 20:00.

29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.