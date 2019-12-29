Открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах

Открытие Шулявского моста было преждевременным и с нарушениями технологий, поскольку нельзя было проводить испытания реконструированного путепровода, который еще стоит на временных опорных сооружениях.

Об этом заявил транспортный эксперт Виктор Петрук, пишет "112-Украина".

По его мнению, нагрузив мост в таких условиях, столичная власть рискует безопасностью киевлян.

В первую очередь он обратился к советнику Киевского городского головы Максиму Бахматову и заявил, что от инженера, не способного предвидеть последствия реализации инженерного проекта, нужно держаться подальше. Петрук заметил, что речь идет о Шулявском мосте, который команда Кличко собирается открыть до конца текущего года, игнорируя нарушения технологии строительства.

"Меня интересует степень готовности лишь одного элемента - подферменников. Без них испытания и эксплуатация путепровода невозможны, поскольку именно они воспринимают нагрузки от опорных частей и передают его на опоры. По состоянию на 26.12.2019 г. ни одна опорная часть Шулявского путепровода не была нагружена. Путепровод до сих пор стоит на временных опорах, которые невозможно убрать, так как часть подферменников все еще заливается бетоном. Последний был залит только вчера, примерно в 15:00. На набор бетоном прочности, как правило, требуется от 21 до 28 дней. До того времени его нельзя нагружать", - рассказал эксперт.

Он отметил, что в случае нагрузки путепровода на временных опорах мост как минимум будет нуждаться в повторном испытании. В худшем случае такие испытания могут повредить сооружение и поставить под угрозу безопасность и жизнь киевлян.

"Нигде в мире до этого пролетное сооружение не испытывалось отдельно от опорных частей. Незадействованные в испытании на временных опорах опорные части будут нуждаться в повторном испытании всего путепровода. Но главная проблема - риск необратимого повреждения конструкции путепровода, стоимость которого уже достигла 826,2 млн грн. В нормальных условиях без административно-политического давления испытания Шулявского путепровода могут пройти не ранее 17 января 2019 года. В противном случае возникнут риск деформации конструкций пролетного сооружения и нарушение консолидации бетона в подферменниках. Следствием чего может стать как очередное увеличение сметы Шулявской развязки (на восстановительные работы), так и полное списание нового пролетного сооружения", - заявил эксперт.

Реконструированный Шулявский мост. Фото: facebook/Victor Petruk

Как сообщали Українськi Новини, Кличко отмечал, что 22 декабря строители начали асфальтировать путепровод и что подрядчик гарантирует 10 лет эксплуатации покрытия.

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем, Шулявский путепровод в Киеве испытали на прочность 30-тонными грузовиками.