Движение авто по Шулявскому мосту планируют запустить на следующей недели

Киев намерен запустить движение автомобилей по Шулявскому мосту до 29 декабря. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", - написал он. Кличко отметил, что 22 декабря строители начали асфальтировать путепровод и что подрядчик гарантирует 10 лет эксплуатации покрытия. По словам мэра, 23-26 декабря работники будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После состоятся технические испытания путепровода, установят специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, которые создадут максимально допустимые нагрузки. Как сообщали Українськi Новини, реконструкцию Шулявского моста начали еще 16 марта. Реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен. Тем временем, возле Шулявского моста в Киеве достали больше 100 боеприпасов.