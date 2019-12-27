Шулявский путепровод в Киеве испытали на прочность 30-тонными грузовиками

В Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. По мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter в пятницу, 27 декабря.

"Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция", – написал городской голова.

В столичной мэрии утверждают, что Шулявский мост будет открыт уже на этой неделе. Чтобы запустить движение по путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. Поки по ньому їздили вісім 30-ти тонників, ми з будівельниками стояли під мостом. Є в них така традиція🙂 pic.twitter.com/Pq5wmvhOaL — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) December 27, 2019

Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.