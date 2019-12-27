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27 декабря 2019, пятница, 15:18 100
Общество 2019-12-27T15:19:08+02:00
Українські Новини
Шулявский путепровод в Киеве испытали на прочность 30-тонными грузовиками

Шулявский путепровод в Киеве испытали на прочность 30-тонными грузовиками

Ольга Фандорина
Шулявский путепровод, Шулявский мост
Испытание Шулявского путепровода. Фото: twitter.com/Vitaliy_Klychko
Испытание Шулявского путепровода. Фото: twitter.com/Vitaliy_Klychko

В Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. По мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter в пятницу, 27 декабря.

"Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция", – написал городской голова.

В столичной мэрии утверждают, что Шулявский мост будет открыт уже на этой неделе. Чтобы запустить движение по путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. 

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.

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Испытание Шулявского путепровода. Фото: twitter.com/Vitaliy_Klychko
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