Киев открыл движение по Шулявскому мосту

Киевская городская государственная администрация (КГГА) открыла движение по Шулявскому мосту.

Об этом свидетельствует трансляция, которую вел мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Кличко в костюме деда Мороза проехал по мосту на квадроцикле. "Ну что, поехали? Шулявка едет!"- заявил мэр Киева.

После этого было открыто движение по мосту для других транспортных средств. По мосту проехали легковые автомобили, машины полиции и скорой помощь, маршрутки, фуры.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко отмечал, что 22 декабря строители начали асфальтировать путепровод и что подрядчик гарантирует 10 лет эксплуатации покрытия.

Hеконструкцию Шулявского моста начали еще 16 марта. Реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.