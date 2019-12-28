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28 декабря 2019, суббота, 13:40 548
Общество 2019-12-28T13:40:42+02:00
Українські Новини
Киев открыл движение по Шулявскому мосту

Киев открыл движение по Шулявскому мосту

Елизавета Драбкина
Шулявский мост, Шулявский путепровод, Виталий Кличко
Демонтаж Шулявского моста. Скриншот видео facebook.com/Валерий Савицкий
Демонтаж Шулявского моста. Скриншот видео facebook.com/Валерий Савицкий

Киевская городская государственная администрация (КГГА) открыла движение по Шулявскому мосту.

Об этом свидетельствует трансляция, которую вел мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Кличко в костюме деда Мороза проехал по мосту на квадроцикле. "Ну что, поехали? Шулявка едет!"- заявил мэр Киева.

После этого было открыто движение по мосту для других транспортных средств. По мосту проехали легковые автомобили, машины полиции и скорой помощь, маршрутки, фуры.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко отмечал, что 22 декабря строители начали асфальтировать путепровод и что подрядчик гарантирует 10 лет эксплуатации покрытия.

Hеконструкцию Шулявского моста начали еще 16 марта. Реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.

Больше новостей о: Шулявский мост Шулявский путепровод Виталий Кличко

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