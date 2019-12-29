Нацсовету по вопросам ТВ представляется статус какого-то "сусловского" квазиидеологического ведомства, - секретарь НСЖУ о законопроекте "О медиа"

Секретарь НСЖУ Валерий Макеев заявил, что Нацсовету по телерадиовещанию предоставляется огромный статус какого-то "сусловского" квазиидеологического ведомства.

Об этом он написал в своей колонке для Українських Новин о внесенном 11 депутатами Рады 27 декабря законопроекте "О медиа"

Он считает полномочия Нацсовета, прописанные в данном законопроекте беспрецедентными.



"По сути, аналогов такого постсовкового ведомства в демократическом мире не существует. Судите сами: определенной группе сомнительно незаангажированных лиц, предоставляется право "оценивать контент" на соответствие требованиям "государства", - написал Макеев.



Он сравнил Нацсовет с такими полномочиями с Министерством правды в антиутопиях Джорджа Оруэлла.



Как сообщали Українськi Новини, 11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги Народа" предлагают парламенту передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.



Ранее власти, в том числе и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, выступали за необходимость усовершенствования законодательного регулирования медиа, в том числе урегулировать стандарты написания новостей, ввести уголовную ответственность за манипуляцию информацией.



Также со стороны депутатского корпуса звучали мнения о необходимости регулировать деятельность блогеров.



НСЖУ выступил против таких инициатив, а Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека предостерегла власти от ограничений свободы слова в связи с законом о дезинформации.