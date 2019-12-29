Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники Росії, - Transparency International про обмін полоненими

Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники Росії, - Transparency International про обмін по

Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International, коментуючи звільнення екс-беркутівців для обміну полоненими, заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

Про це йдеться в заяві організації.

Міжнародні правозахисники вимагають в української влади знайти правовий і такий, що викликатиме довіру в суспільства та громадян, спосіб урегулювання цієї ситуації, а також забезпечити справжню незалежність прокуратури та судової влади.

Водночас зазначається, що українська влада ухвалила політичне рішення про обмін осіб, що обвинувачуються в розстрілах на вулиці Інститутській, на в’язнів Кремля.

"Це рішення обґрунтовується необхідністю врятувати життя українських полонених, яких утримує Росія на окупованих територіях так званих “ДНР”/ “ЛНР”. Ми усвідомлюємо як біль сімей полонених, котрі чекають рідних додому, так і розпач родин Героїв Небесної Сотні, котрі чекали на покарання вбивць за звірські розстріли їхніх близьких на Майдані. У цій ситуації немає єдиного очевидно правильного людського вибору. Ми розуміємо, що це рішення влади на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права, справедливості та гідності та може розділити суспільство, посіявши ненависть між різними групами українців. Коли суспільство постає перед таким складним вибором, справедливість має захистити незалежний арбітр — суд та прокуратура. На жаль, ані суд, ані прокуратура не змогли виконати свій конституційний обов’язок у справі про розстріли Героїв Небесної Сотні", - йдеться в заяві.

Також правозахисники зазначають, що загрозою для системи правосуддя та верховенства права в Україні є рішення про заміну прокурорів у справі розстрілу активістів Євромайдану та очевидний тиск на суд.

"Обвинувачені вже не один рік перебувають під вартою — найсуворішим запобіжним заходом за вчинення масових вбивств на Майдані в лютому 2014 року. Головне, що досі всі обставини справи та вже продемонстровані в суді докази підтверджували доцільність і необхідність взяття під варту цих осіб до винесення їм вироків. Натомість ми стали свідками того, як різко та очевидно система правосуддя підміняє закон політичним рішенням. Без вироку у справі тa всупереч законним підставам вчиняються дії, спрямовані на зміну запобіжних заходів обвинуваченим з метою звільнення беркутівців з-під варти", - нагадали в організації.

Transparency International наголошує, що такі дії та рішення влади руйнують залишки довіри до системи правосуддя та насамперед до останніх спроб реформувати як прокуратуру, так і судову систему.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня проходить черговий етап обміну полоненими. Всього в рамках обміну в Україну повернулася 81 людина. У ОРДЛО передали 139.

Колишній в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов, якого звільнили під час попереднього обміну полоненими, вважає, що український уряд буде змушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом, віддавши вбивць за невинних українців