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29 декабря 2019, воскресенье, 14:20 556
Происшествия 2019-12-29T14:25:09+02:00
Українські Новини
В Белой Церкви произошел пожар в отеле

В Белой Церкви произошел пожар в отеле

Ярина Вацяк
Белая Церковь, Пожар, Пожар в отеле
Пожар в отеле. Фото: ГосЧС
Пожар в отеле. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в отеле "Рось" в Белой Церкви Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГосЧС в Киевской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 28 декабря в 23:30 поступило сообщение о возгорании комнаты на 6-м этаже 9-ти этажного отеля.

По прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание в номере на площади 20 кв. м, где никто не проживал.

В отеле были зарегистрированы 44 человека, которых в дальнейшем эвакуировали, 5 из них были спасены личным составом 3-й Государственной пожарно-спасательной части Белой Церкви.

Пожар был локализован в 00:00 и полностью ликвидирован в 00:12.

Всего в тушении было задействовано 24 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

В результате пожара погибших и пострадавших не обнаружено.

Причина возгорания устанавливается.

Пожар в отеле. Фото: ГосЧСПожар в отеле. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре в Шевченковском районе Киева произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. 

Ранее в Одессе загорелся элитный отель на берегу моря.

А также  в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

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