Прогресс есть, соглашения нет: Коболев рассказал о переговорах с "Газпромом"

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что пока нет согласованных текстов газовых соглашений между "Нафтогазом" и "Газпромом" на выполнение Минского протокола, хотя трехсторонние переговоры по газу в Вене продолжались и в субботу.

Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

"Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нету," - написал Коболев.

По его словам, работа продолжается над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом". Она определяет правила взаимодействия между операторами.

Также стороны обсуждают организацию транзита между компаниями. А именно условия прокачки газа украинской газотранспортной системой на следующие пять лет.

Кроме этого, происходит согласование мирового соглашения, которым определяются урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Коболев добавил, что над этим соглашением идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Украинская сторона готова отказаться от своих претензий только в обмен на что-то равноценное.

Также глава "Нафтогаза" рассказал, что на этих переговорах не обсуждается вопрос судебных исков по захвату активов компании в оккупированном Крыму, обязательность прямых закупок у россиян, штрафы Антимонопольного комитета и долги Януковича.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.