Фото дня: в Харькове собрали автоелку из 350 машин

В Харькове собрали автоелку, состоящую из 350 машин. Соответствующее фото опубликовали в Instagram "cto_kharkov". Сообщается, что количество в 350 машин установило новый рекорд Украины. Посмотреть эту публикацию в Instagram Друзья! Сегодня мы поставили новый рекорд Украины и выстроили АвтоЁлку из 348 автомобилей и сделали это в нашем городе Харьков. Спасибо всем кто приехал, каждый из вас это маленькая веточка, которая привела нас всех к рекорду. Так же огромное спасибо за помощь в организации, проведении и построение @nrk_kharkov_official без вас ребята мы бы ни как не справились, вы крутые. Спасибо @kharkov_auto_event за организацию множества мелких моментов. И всем отдельное, за помощь, кто помогал нам всем это сделать! Публикация от Автомобильный Харьков\/ctokh (@cto_kharkov) 27 Дек 2019 в 5:04 PST Ранее Українські Новини писали, сколько украинцы будут отдыхать в январе. Кроме того, что категорически запрещено дарить в год Крысы. Тем временем около 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах