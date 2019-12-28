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28 декабря 2019, суббота, 20:22 13
Жизнь 2019-12-28T20:23:45+02:00
Українські Новини
Фото дня: в Харькове собрали автоелку из 350 машин

Фото дня: в Харькове собрали автоелку из 350 машин

Валерия Драгомирова
Харьков, Фото дня, Новый год, Новый год-2020, Автоелка
Автоелка. Фото: Instagram/cto_kharkov
Автоелка. Фото: Instagram/cto_kharkov

В Харькове собрали автоелку, состоящую из 350 машин. Соответствующее фото опубликовали в Instagram "cto_kharkov".

Сообщается, что количество в 350 машин установило новый рекорд Украины.

 
 
 
 
 
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Друзья! Сегодня мы поставили новый рекорд Украины и выстроили АвтоЁлку из 348 автомобилей и сделали это в нашем городе Харьков. Спасибо всем кто приехал, каждый из вас это маленькая веточка, которая привела нас всех к рекорду. Так же огромное спасибо за помощь в организации, проведении и построение @nrk_kharkov_official без вас ребята мы бы ни как не справились, вы крутые. Спасибо @kharkov_auto_event за организацию множества мелких моментов. И всем отдельное, за помощь, кто помогал нам всем это сделать!

Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov)

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