Новый год 2020: что категорически запрещено дарить в год Крысы

Идеальный подарок тот, который дарят с любовью. Фото: pexels

Идеальный подарок тот, который дарят с любовью. Фото: pexels

Новый год уже совсем близко и хочется порадовать близких хорошими и недорогими подарками. Но для тех, кто не успел сделать это заранее, и собирается приступить к этому в последнюю неделю, важно знать, что в год белой металлической крысы нельзя дарить ряд вещей.

О том, что запрещено дарить в 2020 году пишет Telegraf.

От каких подарков стоит воздержаться в 2020 году:

- жидкости и все, что с ними связано. Сюда входят шампуни, гели для душа, духи или алкоголь. Это уместно лишь в том случае, если вы точно знаете, что человеку такой подарок необходим;

- котики и змеи. В жизни эти животные - враги крыс, поэтому не стоит злить символ года подарками с изображением или в виде этих животных;

- живая крыса. Этот подарок, как говорят астрологи, может принести неудачи в новом году как тому, кто его подарил, так и тому, кто принял. Символ наступающего года не должен быть заперт в клетке;

- стекло. Сюда входят сервизы, вазы и другие подобные бьющиеся изделия, так как крыса боится опасных острых осколков;

- духи и какие-либо другие ароматические средства;

- безделушки, не несущие особой пользы человеку, (различные брелоки и декоративные предметы) не порадуют символ приходящего года. При выборе такого подарка у вас есть риск провести предстоящий год в постоянных мелких хлопотах;

- роскошные вещи (к примеру, дорогие изделия из меха и ювелирные украшения) крыса не одобрит в силу своей неприхотливости;

Ранее Українські Новини писали о том, что подарить парню на Новый год. Напомним, после в новом году украинцы будут отдыхать 10 дней в январе.