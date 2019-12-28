Около 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укрзализныця".

"На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения нормальной работы железной дороги, на колеи выйдут дополнительно 49 поездов.

Как сообщали Українські Новини, стал известен график движения поездов на 2019-2020 год. Несколько поездов изменили свои маршруты следования и для нескольких направлений компания предусмотрела продолжение маршрутов.

Тем временем "Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020.