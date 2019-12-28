Фото дня: у Харкові зібрали автоялинку із 350 машин

Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11

У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51

У багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці: перелік 20:12

Долар на міжбанку стрімко дорожчає другий день поспіль 17:06