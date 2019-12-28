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  • Фото дня: у Харкові зібрали автоялинку із 350 машин
28 грудня 2019, субота, 20:28 5
Життя 2019-12-28T20:29:22+02:00
Українські Новини
Фото дня: у Харкові зібрали автоялинку із 350 машин

Фото дня: у Харкові зібрали автоялинку із 350 машин

Валерия Драгомирова
Харків, Фото дня, Новий рік, Новий рік-2020, Автоялинка
Автоялинка. Фото: Instagram/cto_kharkov
Автоялинка. Фото: Instagram/cto_kharkov

У Харкові зібрали автоялинку, що складається із 350 машин. Відповідне фото опублікували в Instagram "cto_kharkov".

Повідомляється, що кількість в 350 машин встановила новий рекорд України.

 
 
 
 
 
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Друзья! Сегодня мы поставили новый рекорд Украины и выстроили АвтоЁлку из 348 автомобилей и сделали это в нашем городе Харьков. Спасибо всем кто приехал, каждый из вас это маленькая веточка, которая привела нас всех к рекорду. Так же огромное спасибо за помощь в организации, проведении и построение @nrk_kharkov_official без вас ребята мы бы ни как не справились, вы крутые. Спасибо @kharkov_auto_event за организацию множества мелких моментов. И всем отдельное, за помощь, кто помогал нам всем это сделать!

Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov)

Раніше Українські Новини писали, скільки українці будуть відпочивати у січні.


Крім того, що категорично заборонено дарувати в рік Щура.

Тим часом близько 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік в потягах.

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