Фото дня: у Харкові зібрали автоялинку із 350 машин

У Харкові зібрали автоялинку, що складається із 350 машин. Відповідне фото опублікували в Instagram "cto_kharkov". Повідомляється, що кількість в 350 машин встановила новий рекорд України. Посмотреть эту публикацию в Instagram Друзья! Сегодня мы поставили новый рекорд Украины и выстроили АвтоЁлку из 348 автомобилей и сделали это в нашем городе Харьков. Спасибо всем кто приехал, каждый из вас это маленькая веточка, которая привела нас всех к рекорду. Так же огромное спасибо за помощь в организации, проведении и построение @nrk_kharkov_official без вас ребята мы бы ни как не справились, вы крутые. Спасибо @kharkov_auto_event за организацию множества мелких моментов. И всем отдельное, за помощь, кто помогал нам всем это сделать! Публикация от Автомобильный Харьков\/ctokh (@cto_kharkov) 27 Дек 2019 в 5:04 PST Раніше Українські Новини писали, скільки українці будуть відпочивати у січні. Крім того, що категорично заборонено дарувати в рік Щура. Тим часом близько 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік в потягах.