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28 декабря 2019, суббота, 16:22 101
Кабмин 2019-12-28T17:00:44+02:00
Українські Новини
Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом"

Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом"

Надежда Комендантова
Нафтогаз-Газпром, Кабмин, Мировое соглашение
Фото: Экономика от Пророка
Фото: Экономика от Пророка

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что деньги от "Газпрома" уже на украинских счетах, Кабинет Министров одобрил подписание мирового соглашения между Украиной и компанией "Газпром" (Россия).

Данное распоряжение от 27 декабря №1372-р "О подписании мирового соглашение между Украиной и "Газпромом" было опубликовано на сайте правительства, передают Українські Новини.

"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску "Газпрома" к Украине, который рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торгови", - говорится в распоряжении.

Кроме того, данным распоряжением Кабмин уполномочил Министра юстиций Дениса Малюську подписать данное мировое соглашение.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

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