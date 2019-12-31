Три года назад Пашинский подстрелил Химикуса: что изменилось в деле за это время

Сегодня 3-я годовщина ранения депутатом Рады Сергеем Пашинским ("Народный фронт") Вячеслава Химикуса из огнестрельного оружия в ходе конфликта в Киевской области.

Конфликт произошел 31 декабря около 17:00 на автомобильной дороге под Васильковом Киевской области между заместителем председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом. Прокуратура открыла уголовное производство по делу Пашинского.

Пострадавший в результате выстрела депутата Верховной Рады Сергея Пашинского Вячеслав Химикус согласился на материальную компенсацию от него за причиненный вред в связи с ранением ноги. По итогам суд признал Вячеслава Химикуса, подстреленного депутатом от "Народного Фронта" Сергеем Пашинским, потерпевшим.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года. 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

10 декабря у Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса.