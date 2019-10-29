Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует, - Гончарук

На инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine", который прошел в Мариуполе, выступил премьер-министр Александр Гончарук и заявил, что сегодня коррупция в Украине на самом высоком уровне уже отсутствует, передает LB.ua.

Так, Гончарук заявил, что власть просит представителей бизнеса сообщать о случаях вымогательства.

Также, по его словам, власть решительно настроена бороться с коррупцией.

Гончарук считает, что сейчас коррупция "на самом высоком уровне" уже отсутствует.

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то из кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи (взятки) напалмом ", - сказал премьер.

Он также призвал инвесторов не бояться и вкладывать деньги в Украину.

"Я счастлив наблюдать такое количество инвесторов. В Мариуполе это важное событие не только для этого региона, но и для всей страны... Мы будем в каждые сфере исповедовать рыночный подход. Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия", - отметил Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, Арахамия уверен, что среди слуг народа в финкомитете коррупционеров нет.

Тем временем Рада приняла новый законопроект о доносах на коррупционеров за вознаграждение.