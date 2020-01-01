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01 січня 2020, середа, 06:12 7
Судова влада 2020-01-01T06:12:02+02:00
Українські Новини
Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності

Здай корупціонера і отримай 10%: закон про захист викривачів набирає чинності

Ярина Вацяк
Корупція, Викривачі корупції

Сьогодні, 1 січня 2020 року, набирає чинності закон про захист викривачів корупції.

Викривач має право на 10-відсоткове винагороду від предмета злочину або заподіяного державі збитків.

Він зможе користуватися всіма видами правової допомоги, або залучити адвоката для захисту прав та представництва.

Крім того, з'явиться заборона дискримінації викривача і його близьких.

Також викривача не можна буде засудити за заподіяну шкоду через таке повідомлення.

Це не стосується завідомо неправдивої інформуванні про злочин.

Як повідомляли Українські Новини, перед виборами Президента Володимир Зеленський обіцяв, що в разі приходу до влади за "здачу корупціонерів" буде введено грошову винагороду.

29 жовтня на інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine", який пройшов у Маріуполі прем'єр-міністр Олександр Гончарук і заявив, що сьогодні корупція в Україні на найвищому рівні вже відсутня.

Також Володимир Зеленський віддав наказ за 2 місяці викорінити корупцію з сфери будівництва і архітектури.

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