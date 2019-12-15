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  • В Германии придумали новый способ бороться с гололедом на дорогах с помощью огурцов
15 декабря 2019, воскресенье, 20:47 126
Европа 2019-12-15T20:56:43+02:00
Українські Новини
В Германии придумали новый способ бороться с гололедом на дорогах с помощью огурцов

В Германии придумали новый способ бороться с гололедом на дорогах с помощью огурцов

Таня Войтюк
Гололед, Погода, Рассол, Германия
Cоления. Фото: pixabay
Cоления. Фото: pixabay

В связи с опасностями для пешеходов и автомобилистов из-за гололеда, в Германии производитель соленых огурцов решил поставлять солевой раствор коммунальщикам, которые поливают ним замерзшие улицы.

Об этом сообщает DW.

Идея использовать рассол для борьбы с гололедом пришла пару лет назад одному из сотрудников фирмы-производителя солений и горчицы Develey из городка Дингольфинг в момент, когда они посетили дорожную службу, которая находилась по соседству.

Уточняется, что в рамках пилотного запуска, рассола было предоставлено для обработки 1500 км дорог, что помогло сэкономить около 7 тонн соли. Специально для этого компания наняла дополнительных сотрудников, чтобы увеличить концентрацию соли в растворе вдвое.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году из-за сильных морозов и гололедицы за три дня в Киеве травмировались 114 человек

Напомним, после снегопадов в первые дни зимы в Украину пришел сухой антициклон. Благодаря этому погода в Украине скорее похожа на осенне-весеннюю. А тем временем в Европе бушуют циклоны со снегопадами, проливными дождями и ураганными ветрами.

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