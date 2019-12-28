Снежный коллапс с ураганным ветром: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды на выходных

Противостояние циклона с антициклонами над Европой приведет к резкому ухудшению погоды в Украине на выходных. В связи с плохой ситуацией на дорогах в результате ожидаемых снегопадов вперемешку с дождем и ураганным ветром синоптик советует украинцам умерить свой пыл в путушествиях за новогодними подарками. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Сильный ветер в субботу 28-го декабря, будет дуть на Правобережной Украине в результате противостояния мощной антициклонической области, которая сильно будет давить, с двумя центрами - Wiltrud над Скандинавией, и Vanessa над Испанией, и восточным циклоном Ailton, который будет сопротивляться антициклонам", - написала она. По словам синоптика, кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская) ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Такие погодные условия приведут к тому, что ситуация на дорогах может быть сложной. Будет очень скользко, что усугубится плохой видимостью из-за нависших облаков. "Водители, не спешите гонять за новогодними подарками и держите дистанцию", - рекомендует синоптик. В то же время, на Востоке Украины, в Днипре, Кропивницком и их районах, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму идти преимущественно дождь. В Киеве же в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0 + 2 градуса. "29-30 декабря в Украине похолодает, температура воздуха понизится до небольших "минусов". А днем 31 декабря и 1 января снова потеплеет", - прогнозирует синоптик. Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года. Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.