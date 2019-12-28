Налоговая оштрафовала АЗС на 83 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 27 декабря подразделения контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров налоговой службы провели 282 фактических проверки субъектов хозяйствования, а также демонтировали 74 незаконных объектов торговли горючим.

Кроме того Налоговая служба передала Национальной полиции Украины 81 материал, по итогам проверок для принятия дальнейших мер.

"Одновременно установлено 225 добросовестных налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю горючим, с имеющимися разрешительными документами, в частности лицензиями на право ведения соответствующего вида хозяйственной деятельности", - отметили в пресс-службе, добавив, что работа в этом направлении продолжается.

Как сообщали українські Новини, Гончарук поручил правоохранителям закрыть нелегальные АЗС до 9 января.

Также стало известно, что многие украинские автозаправки простаивают без топлива. А в АМКУ заявляли, что закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%.