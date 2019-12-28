Встречаем Новый год безопасно: куда следует звонить в случае чрезвычайных происшествий

Новый год и Рождество – одни из самых важных событий для каждого человека, ведь это начало сезона, старт новых 365 дней возможностей, и новых целей. Потому, следует очень тщательно подойти к подготовке со всех сторон, начиная от украшения елки, тщательным подбором меню, и заканчивая страховкой на случай, если что-то пойдет не так. Українські Новини расскажут, на какие горячие номера нужно позвонить в момент чрезвычайных происшествий.

Ситуации бывают разные, начиная от прорыва трубы, что связано с водными коммуникациями, и заканчивая пожарами, когда необходимо обратиться в аварийную службу.

В случае, если проблема связана с водными коммуникациями – водопроводом или канализацией, то дозвониться в "Киевводоканал" можно по следующим номерам: 1581 (со стационарного), 200-73-33 (с мобильного).

В "Киевгаз" можно дозвониться по круглосуточному номеру 495-04-04. Чтобы вызвать аварийную газовую службу, надо набрать 104. Если случай требует вмешательства полиции, следует набрать 102. В дежурную часть ГУНП Киева можно дозвониться по телефону 272-32-91. Вызвать скорую помощь можно по номеру 103, а пожарных или спасателей — по 101.

В аварийную службу "Киевэнерго" (аварии внешних сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрических кабельных сетей) нужно звонить по номерам: 1588 (со стационарного телефона), 202-15-88 (со стационарных и мобильных телефонов), а также бесплатно со стационарных и мобильных 0-800-50-1588.

Если срочно нужно получить какую-либо информацию, можно позвонить в "Контактный центр Киева" по телефону 15-51 (со стационарного) или 205-73-37 (с мобильного и стационарного).

Если авария произошла в доме или квартире, нужно обратиться в Центральную диспетчерскую КП "Киевжилспецэксплуатация" по номеру 1557 или 486-17-93. В каждом районе города также круглосуточно работают централизованные диспетчерские службы:

290-90-80 (Голосеевский),

290-98-20 (Дарницкий),

225-10-01 (Деснянский),

290-99-77 (Днепровский),

290-98-11 (Оболонский),

290-98-22 (Печерский),

290-90-70 (Подольский),

290-92-70 (Святошинский),

290-90-50 (Соломенский),

277-26-06 (Шевченковский).

Как сообщали Українські Новини, что к 2021 году все спасательные службы Украины перейдут на единый экстренный номер "112".

Также мы рассказывали о том, как вызвать скорую помощь и в каких случаях она не приедет