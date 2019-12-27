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27 декабря 2019, пятница, 23:23 243
Судебная власть 2019-12-27T23:28:35+02:00
Українські Новини
Одному из нападавших на журналиста в ходе суда по делу об убийстве Шеремета сообщили о подозрении

Одному из нападавших на журналиста в ходе суда по делу об убийстве Шеремета сообщили о подозрении

Ярина Вацяк
Павел Шеремета, Убийство Шеремета, нападение на журналистов

В пятницу, 27 декабря, одному из нападавших на журналиста возле помещения Киевского апелляционного суда, где рассматривали меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета, сообщили о подозрении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Подозреваемым является 29-летний житель Киевской области.

В прокуратуре отметили, что действия подозреваемого выразились в преследовании журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также хулиганских действиях к нему, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28, ч.2 ст.171 и ч.2 ст.296 УК Украины.

Учитывая, что в отношении подозреваемого идет судебное разбирательство в другом уголовном производстве по ч.4 ст.296 и ч.2 ст.263 УК Украины, сторона обвинения подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно будет подано в Соломенский районный суд Киева.

Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется причинение телесных повреждений журналисту. Действия нападавших квалифицированы по ч.2 ст. 345-1 УК Украины. Сейчас проводятся розыскные действия: правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, и собирают доказательства.

Напомним, ранее Бужанский требовал от Генпрокурора немедленно подписать подозрения всем нападавшим на журналистов в суде.

Журналистка "Страны" Юлия Корзун, которая находилась 24 декабря в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, получила угрозы и оскорбления в свой адрес со стороны группы поддержи Кузьменко. После чего Корзун признали потерпевшей.

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