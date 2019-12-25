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  • Журналистку "Страны" Юлию Корзун признали потерпевшей после угроз на суде по делу Шеремета
25 декабря 2019, среда, 20:45 467
СМИ 2019-12-25T20:45:17+02:00
Українські Новини
Журналистку "Страны" Юлию Корзун признали потерпевшей после угроз на суде по делу Шеремета

Журналистку "Страны" Юлию Корзун признали потерпевшей после угроз на суде по делу Шеремета

Ольга Фандорина
нападение на журналистов, угрозы журналистам
Юлия Корзун. Фото: Yulia Korzun
Юлия Корзун. Фото: Yulia Korzun

Сегодня, 25 декабря, журналиста "Страны" Юлию Корзун признали потерпевшей (ст.55 УПК Украины) после вчерашних угроз в ее адрес на суде по делу убийства Павла Шеремета. Об этом сообщает "Страна".

"Меня признали потерпевшей по факту препятствия журналисткой деятельности, а также угроз в мой адрес. У Кучера (журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера, которого радикалы избили ногами и облили мочой - Ред.) будет другая квалификация, так как его избили. Предоставили следователю фотографии, видео и видео личностей, которые мне угрожали. А также к материалам дела прикрепим скриншоты комментариев на Фейсбук под моим вчерашним постом, как угрозы", - рассказала Юлия Корзун.

Напомним, журналистка "Страны" Юлия Корзун, которая находилась 24 декабря в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, получила угрозы и оскорбления в свой адрес со стороны группы поддержи Кузьменко.

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