Бужанский требует от Генпрокурора немедленно подписать подозрения всем нападавшим на журналистов в суде

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский требует от Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки оперативно отреагировать на факты нападений на представителей СМИ, которые произошли во время судебного процесса над обвиняемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Уважаемый Генеральный Прокурор!

Как Вам возможно известно, в пятницу, маргинальное отребье позволило себе совершить нападение на журналистов во время заседания одного из столичных судов.

Все персонажи идентифицированы, полиция возбудила уголовное дело и выписала подозрения.

Их нужно просто подписать, немедленно.

Уже десять утра, изысканные посадки на сегодня не запланированы, срочных дел нет.

Нужно просто украсть у секретарши карандаш, наслюнявить его и поставить крестик.

Давайте, это несложно.

Одна палочка сверху вниз, одна слева направо.

И всё, до завтра Вы абсолютно свободны", - написал на своей персональной странице в социальной сети Telegram нардеп Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский призвали Президента Владимира Зеленского и однопартийцев отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом они заявили в своих социальных сетях.