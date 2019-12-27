Видео дня: самые яркие кадры с украинскими военными уходящего года

В 2019 году украинские Вооруженные силы продолжали наращивать свою силу и умения, оттачивали на практике свои знания и навыки, преодолевали препятствия и защищали спокойствие украинцев, рискуя собственной жизнью.

Военное телевидение опубликовало 2-минутное видео лучших кадров с Вооруженными силами Украины в 2019 году на своем Youtube-канале.

"Вооруженные силы достигли значительных успехов за этот год, хотя не без огорчения и трудности. Мы рассказывали обо всем честно в каждой нашей программе. А сейчас хотим вернуться и вспомнить самые яркие моменты и эмоциональные кадры 2019. И мы благодарны тебе, друг, который был вместе в течение этих кадров с нами", - говорится в подписи к видео.

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Как сообщали Українські Новини, украинским военным закупят новую партию Javelin из США, 100 украинских бронемашин и другую технику.

Также к зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь. Министр обороны Украины дал поручение направить остаток средств на выплату личному составу ВСУ материальной помощи

Тем временем, украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами.