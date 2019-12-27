подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 декабря 2019, пятница, 22:38 152
Силовые структуры 2019-12-28T00:15:02+02:00
Українські Новини
Видео дня: самые яркие кадры с украинскими военными уходящего года

Видео дня: самые яркие кадры с украинскими военными уходящего года

Ярина Вацяк
Видео дня, ВСУ, Военнослужащие, Военные учения, Военные

В 2019 году украинские Вооруженные силы продолжали наращивать свою силу и умения, оттачивали на практике свои знания и навыки, преодолевали препятствия и защищали спокойствие украинцев, рискуя собственной жизнью.

Военное телевидение опубликовало 2-минутное видео лучших кадров с Вооруженными силами Украины в 2019 году на своем Youtube-канале.

"Вооруженные силы достигли значительных успехов за этот год, хотя не без огорчения и трудности. Мы рассказывали обо всем честно в каждой нашей программе. А сейчас хотим вернуться и вспомнить самые яркие моменты и эмоциональные кадры 2019. И мы благодарны тебе, друг, который был вместе в течение этих кадров с нами", - говорится в подписи к видео.

Как сообщали Українські Новини, украинским военным закупят новую партию Javelin из США, 100 украинских бронемашин и другую технику.

Также к зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь. Министр обороны Украины дал поручение направить остаток средств на выплату личному составу ВСУ материальной помощи 

Тем временем, украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами.

Больше новостей о: Видео дня ВСУ Военнослужащие Военные учения Военные

Новости
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря 23:43
Одному из нападавших на журналиста в ходе суда по делу об убийстве Шеремета сообщили о подозрении 23:23
Зеленский подписал Избирательный кодекс со своими предложениями 22:53
ВСУ. Скриншот видео Военное телевидение
Видео дня: самые яркие кадры с украинскими военными уходящего года 22:38
В 2019 "Фармак" сохранил долю на рынке лекарств в 6% 22:30
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Курс доллара и евро рекордно взлетел в обменниках перед выходными 10:13
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok