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  • В Facebook ввели новые правила: отныне Messenger нельзя будет использовать без "материнского аккаунта" в Facebook
27 декабря 2019, пятница, 22:07 127
Технологии 2019-12-27T22:15:01+02:00
Українські Новини
В Facebook ввели новые правила: отныне Messenger нельзя будет использовать без "материнского аккаунта" в Faceb

В Facebook ввели новые правила: отныне Messenger нельзя будет использовать без "материнского аккаунта" в Facebook

Елизавета Кесельман
Facebook, Messenger, Привязка к аккаунтам, социаьные сети
Социальные сети. Фото: pixabay
Социальные сети. Фото: pixabay

Социальная сеть Facebook начаола вводить новшвества. В частности,  люди начали замечать, что не могут зайти в Messenger, не используя при этом учетную запись Facebook. Официальные представители подтвердили изменения. Об этом сообщает "GizChina".

Раньше, чтобы пользоваться Messenger, было достаточно ввести свой номер телефона. Это также позволяло иметь две учетные записи в Messenger, но при этом использовать только одну страницу Facebook.

Пользователи на форумах пробовали отыскать способ обойти нововведение, но никаких способов им найти не удалось. Многие пользователи перейдут теперь на WhatsApp, в надежде что Facebook не поступит с ним также.

Как сообщали Українські Новини, Facebook запустил собственную систему электронных платежей. Также в конце октября Facebook запустила свой раздел новостей. Ранее компания Facebook выбыла из десятки самых дорогих брендов мира. В начале декабря Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на $4 млн за "введение пользователей в заблуждение"

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