Facebook запускает собственную систему электронных платежей

Сегодня, 12 ноября, корпорация Facebook, которая недавно обновила логотип, запустила собственную систему электронных платежей Facebook Pay. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Так, сообщается, что данная система электронных платежей позволит пользователям совершать платежи в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

Также в заявлении сообщается, что новый сервис позволит сохранять в приложениях платежную информацию, которую не нужно будет вводить каждый раз, когда пользователь захочет сделать покупку.

Сервис будет запущен на этой неделе в соцсетях Facebook и Instagram для пользователей, проживающих на территории США. Им можно будет воспользоваться для сбора средств, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Компания заявляет, что в дальнейшем планирует предоставить доступ к сервису на территории других стран.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября Facebook запустила свой раздел новостей.

Ранее компания Facebook выбыла из десятки самых дорогих брендов мира.