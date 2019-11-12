подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Facebook запускает собственную систему электронных платежей
12 ноября 2019, вторник, 23:54 52
Жизнь 2019-11-12T23:54:51+02:00
Українські Новини
Facebook запускает собственную систему электронных платежей

Facebook запускает собственную систему электронных платежей

Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, электронные платежи
Фейсбук. Фото: Фейсбук
Фейсбук. Фото: Фейсбук

Сегодня, 12 ноября, корпорация Facebook, которая недавно обновила логотип, запустила собственную систему электронных платежей Facebook Pay. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Так, сообщается, что данная система электронных платежей позволит пользователям совершать платежи в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

Также в заявлении сообщается, что новый сервис позволит сохранять в приложениях платежную информацию, которую не нужно будет вводить каждый раз, когда пользователь захочет сделать покупку.

Сервис будет запущен на этой неделе в соцсетях Facebook и Instagram для пользователей, проживающих на территории США. Им можно будет воспользоваться для сбора средств, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Компания заявляет, что в дальнейшем планирует предоставить доступ к сервису на территории других стран.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября Facebook запустила свой раздел новостей.

Ранее компания Facebook выбыла из десятки самых дорогих брендов мира

Больше новостей о: Facebook Instagram WhatsApp Facebook Messenger электронные платежи

Архив
Новости
Полицейскому, открывшему стрельбу в метро Харькова, сообщили о подозрении 23:37
Польское правительство ушло в отставку 23:15
Требовали $300 тыс. за должность в "Нефтегазе": подробности задержания чиновницы Офиса Президента 22:50
Нет "своих" и "чужих": у Зеленского подтвердили задержание на взятке сотрудницы Офиса Президента 22:25
В Харькове ищут взрывчатку в домах, ТЦ, больницах, аэропорту и вокзалах 22:00
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова 14:00
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok