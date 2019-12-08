подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн за "введение пользователей в заблуждение"
08 декабря 2019, воскресенье, 11:21 52
Жизнь 2019-12-08T11:22:08+02:00
Українські Новини
Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн за "введение пользователей в заблуждение"

Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн за "введение пользователей в заблуждение"

Анна Рудык
Facebook, Штрафы
Логотип Facebook. Фото: Facebook
Логотип Facebook. Фото: Facebook

Компанию Facebook оштрафовали на 4 миллиона долларов за то, что она якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на АР. 

Так, сообщается, что Венгерское агентство по вопросам конкуренции обвинило Facebook в введении в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что его услуги являются бесплатными.

На Facebook наложен штраф в размере 1,2 миллиарда форинтов (4 млн долларов) - это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.

По данным агентства, Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как "Бесплатно и каждый может присоединиться", утверждая, что его услуги являются бесплатными.

Правда заключается в том, считает венгерское агентство, что в то время как пользователи не платят деньги, они платили за пользование соцсетями тем, что Facebook собирал и использовал их данные, такие как потребительские предпочтения, интересы и привычки.

Эта информация позволяла Facebook продавать рекламные возможности своим клиентам, причем реклама попадала к потребителям путем размещения их в публикациях пользователей Facebook.

Венгерское агентство заявило, что сообщение о бесплатном использования Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

Агентство заявило, что рассчитало штраф на основании не только доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.

Как сообщали Українські Новини, пользователи Facebook смогут получать деньги за прохождение опросов.

Также Facebook запускает собственную систему электронных платежей.

Больше новостей о: Facebook Штрафы

Архив
Новости
Спасатели разбирают завалы одесского колледжа. Фото: ГосЧС
Под завалами в одесском колледже нашли тела еще двух погибших 10:56
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
СМИ опубликовали десятку точек Киева и пригородов с самым грязным воздухом 10:31
Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества 10:06
Mercedes протаранил 4 авто под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом Mercedes на большой скорости протаранил четыре авто, два человека в тяжелом состоянии 09:41
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены 09:16
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
В пятницу доллар резко обвалился: курс валют на межбанке 17:07
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
Стал известен график движения поездов на 2019-2020 год: изменились маршруты и нумерации поездов 13:42
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко 14:49
Абромавичусу СБУ дало доступ к гостайне Украины несмотря на литовский паспорт 14:38 Документ
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok