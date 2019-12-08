Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн за "введение пользователей в заблуждение"

Компанию Facebook оштрафовали на 4 миллиона долларов за то, что она якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на АР.

Так, сообщается, что Венгерское агентство по вопросам конкуренции обвинило Facebook в введении в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что его услуги являются бесплатными.

На Facebook наложен штраф в размере 1,2 миллиарда форинтов (4 млн долларов) - это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.

По данным агентства, Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как "Бесплатно и каждый может присоединиться", утверждая, что его услуги являются бесплатными.

Правда заключается в том, считает венгерское агентство, что в то время как пользователи не платят деньги, они платили за пользование соцсетями тем, что Facebook собирал и использовал их данные, такие как потребительские предпочтения, интересы и привычки.

Эта информация позволяла Facebook продавать рекламные возможности своим клиентам, причем реклама попадала к потребителям путем размещения их в публикациях пользователей Facebook.

Венгерское агентство заявило, что сообщение о бесплатном использования Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

Агентство заявило, что рассчитало штраф на основании не только доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.

Как сообщали Українські Новини, пользователи Facebook смогут получать деньги за прохождение опросов.

Также Facebook запускает собственную систему электронных платежей.