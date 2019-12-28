Генеральная уборка перед Новым годом: почему не стоит себя заставлять

Перед каждым "большим" праздником начинается суета и желание успеть все. Кроме приятных забот об украшении елки и выбора подарков, есть еще одна традиция - сделать генеральную уборку. И хотя соблюдать чистоту и не загромождать собственное жилье важно, как для эмоционального, так и для физического состояния, но чрезмерное стремление убрать дом может также привести к негативным последствиям.

Об этом говорится в посте на странице Ульяны Супрун в соцсети Facebook.

Генеральная уборка с трудом делать не стоит. Во всем важны баланс, осознанность и здравый смысл.

Почему не стоит увлекаться чрезмерной уборкой:

Домашняя работа составляет значительную долю физической усталости, особенно у женщин и людей старшего возраста. При этом уборка не является достаточным уровнем физической активности, и никак не связывается со стройностью. Когда вам кто-то манипулятивно говорит: "убери в комнате вместо своей качалки" - не соглашайтесь.

Женщины во всем мире до сих пор выполняют большую часть домашней работы. Убирают офисы, аэропорты или дома также преимущественно женщины. В то же время, перегрузки домашней работой связано с возросшими рисками развития ментальных расстройств. Не надо все сваливать на одного человека, и ставить высокие стандарты чистоты себе или другим.

Постоянный контакт с моющими средствами дома или на работе приводит к ускоренному развитию болезней легких. Такое наблюдается у женщин, но не у мужчин. Напрашиваются выводы, что заниматься профессиональной уборкой безопаснее мужчинам, а вот дома такие обязанности следует распределять между всеми. Дети, чьи матери во время беременности занимались профессиональной уборкой, больше рискуют иметь пороки развития.

Конечно неустроенность, когда "все валяется невесть как на своих местах", а мы тем самым нарушаем правила, делает нас более креативными. Стереотипная комната подростка, где негде ступить, не сделает из него или нее второго Дали, но стремиться сделать из детской комнаты аналог операционной тоже не стоит.

А как же так, спросите вы. Детям точно нужен идеально чистый дом, без меха животных, грязи с улицы. А вот и нет. Тараканов и грызунов заводить не надо, все же, но стерильность вредит иммунной системе маленьких детей. Дети, в первый год жизни не контактирующие с грязью, кошками и собаками, впоследствии вероятно будут иметь аллергию, разовьют аутоиммунные заболевания или астму.

Средства для уборки, особенно с биоцидами вроде триклозана, на 65% увеличивают риск рака щитовидной железы. Хуже для здоровья, когда уборка - это профессия. Целый ряд моющих средств вызывает сенсибилизации иммунной системы, и может стать причиной развития астмы во взрослом возрасте. Людям с уже существующей астмой нужно быть осторожными с моющими средствами, и, как было сказано, отдавать предпочтение мылу и теплой воде. К тому же, моющие средства и дезинфектанты загрязняют водоемы.

Выбрасывать вещи, принимая решения, они приносят радость или удовольствие, грустно расставаться с воспоминаниями - дело эмоционально изнурительная. Поэтому действительно, если вы не в настроении принимать неочевидные решения в течение нескольких часов, то не заставляйте себя. Подождите момент, когда выбросить несколько коробок хлама будет облегчением.

Неудержимое желание все упорядочить, уничтожить микробы - одно из возможных проявлений обсессивно-компульсивного расстройства. Этот тот случай, когда нечего радоваться отсутствии пороха на полках.

Ранее Українські Новини писали о том, как правильно ставить цели перед Новым годом и достигать их, а также о том, когда подводить итоги года и задавать вопросы.