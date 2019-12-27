В Белоцерковской колонии погиб осужденный, врачей подозревают в халатности

Прокуратура Киевской области открыла уголовное дело по факту возможного ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть осужденного, говорится в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Белоцерковской исправительной колонии № 35.

Отмечается, что погибший осужденный лечился в медицинской части № 35 филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области.

По результатам проверки медицинского учреждения прокуратурой обнаружены многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание.

Чаще всего заключенных лечат препаратами без установления диагноза и назначения врача, а медосмотры имеют формальный характер, иногда даже не проводятся.

Несмотря на высокие риски заболевания туберкулезом, флюрографию проходят далеко не все, хотя аппарат имеется.

Покуратура постановила устранить нарушения и направила документ начальнику филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киеве и Киевской области. Виновных в невыполнении обязательств привлекут к ответственности.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской исправительной колонии № 62 на Пасху, 28 апреля, произошел бунт осужденных. Был введен режим особых условий.

Напомним, Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО).