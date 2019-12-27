У Білоцерківській колонії загинув засуджений, лікарів підозрюють у недбалості

Прокуратура Київської області відкрила кримінальну справу за фактом можливого неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть засудженого, говориться в прес-службі відомства.

Інцидент стався в Білоцерківській виправній колонії № 35.

Наголошується, що загиблий засуджений лікувався медичної частини № 35 філії державного закладу "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" у Києві та Київській області.

За результатами перевірки медичного закладу прокуратурою виявлено численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання.

Найчастіше укладених лікують препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди мають формальний характер, іноді навіть не проводяться.

Незважаючи на високі ризики захворювання на туберкульоз, флюрографії проходять далеко не всі, хоча апарат є.

Покуратура ухвалила усунути порушення і направила документ начальнику філії державного закладу "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" у Києві та Київській області. Винних у невиконанні зобов'язань притягнуть до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській виправній колонії № 62 на Великдень, 28 квітня, стався бунт засуджених. Був введений режим особливих умов.

Нагадаємо, Міністерство юстиції має намір закривати в'язниці через недофінансування, а також дозволити роботу приватних слідчих ізоляторів (СІЗО).