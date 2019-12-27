Разумков підписав закон про штрафи для "кнопкодавів"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2148 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Закон вводить покарання за голосування депутатом Ради будь-яким способом замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями.

Голова Ради уповноважений повідомляти про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити рахунковій комісії вилучити картку такого депутата і провести голосування повторно.

Далі голова Ради доручить апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографическим бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить в Державне бюро розслідувань.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.