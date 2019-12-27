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27 декабря 2019, пятница, 16:41 350
Внешняя политика 2019-12-27T16:42:45+02:00
Українські Новини
Переговоры еще продолжаются, дайте нам день-два, - Гончарук о переговорах по транзиту газа

Переговоры еще продолжаются, дайте нам день-два, - Гончарук о переговорах по транзиту газа

Валерия Драгомирова
Алексей Гончарук, Россия-Украина, Газ, Транзит газа через Украину
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Премьер-министр Алексей Гончарук отказался комментировать переговоры по транзиту российского газа, а также сообщил, что переговоры еще продолжаются.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам заседания Кабмина 27 декабря, комментируя потенциальные вопросы журналистов относительно переговоров с Россией по транзиту газа в Европу через территорию Украины, передают Українські Новини.

"Переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам день-два", - сказал Гончарук. 

Также он сообщил журналистам, что пока не готов комментировать тему переговоров по транзиту российского газа.

Как сообщали Українські Новини, представители Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" 26 декабря встретились с представителями компании "Газпром" (Россия) для согласования условий нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

По результатам трехсторонних переговоров Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Также стороны договорились, что компания "Газпром" заплатит "Нефтегазу" около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.

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