В Киеве открылся новый ресторан McDonald's Ukraine

Компания McDonald's Ukraine открыла новый ресторан в Киеве. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. Согласно ему, заведение расположено возле станции метро "Житомирская". Оно имеет 114 посадочных мест в зале, 78 мест на террасе, а также 6 терминалов самообслуживания. Также в заведении обустроено 2 линии McDrive. В ресторане предусмотрена возможность самообслуживания. Как сообщали Українськi Новини, компания McDonald's Ukraine работает в Украине с 1997 года. Также Министерство инфраструктуры рассматривает возможность открытия ресторана компанией McDonald's Ukraine в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) в 2020 году. Также в сентябре Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда признал законным решение Аппеляционной палаты Государственной службы интелектуальной собственности об определении знака "Mc" как хорошо известного в Украине в отношении компании McDonald's International Property Company. Кроме того, McDonald's хочет внедрить в украинской сети искусственный интеллект