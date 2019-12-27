В Киеве открылся новый ресторан McDonald's Ukraine

Компания McDonald's Ukraine открыла новый ресторан в Киеве. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, заведение расположено возле станции метро "Житомирская".

Оно имеет 114 посадочных мест в зале, 78 мест на террасе, а также 6 терминалов самообслуживания. Также в заведении обустроено 2 линии McDrive. В ресторане предусмотрена возможность самообслуживания.

Как сообщали Українськi Новини, компания McDonald's Ukraine работает в Украине с 1997 года.

Также Министерство инфраструктуры рассматривает возможность открытия ресторана компанией McDonald's Ukraine в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) в 2020 году.

Также в сентябре Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда признал законным решение Аппеляционной палаты Государственной службы интелектуальной собственности об определении знака "Mc" как хорошо известного в Украине в отношении компании McDonald's International Property Company.

Кроме того, McDonald's хочет внедрить в украинской сети искусственный интеллект