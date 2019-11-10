В Киевской области субсидиантам выплатили помощь за октябрь уже по новым правилам

В Киевской области за октябрь 2019 домохозяйства получили 62 млн грн льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а в Киеве количество субсидиантов упало в два раза. Об этом сообщает КОДА.

Выплаты льгот и субсидий получили 122,8 тыс. домохозяйств (из которых 113,8 тыс. наличными, а 9 тыс. - в безналичной форме) и компенсации льгот в денежной форме для 211 тыс. человек.

С 1 октября 2019 выплаты осуществлялись по новым правилам: передавались людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

Отмечается, что монетизация не повлияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий и позволит экономить средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника. То есть, если домохозяйство использовало меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе - сэкономленные деньги они могут оставить себе.

Как проводится монетизация:

1) перечисления средств на счет в Ощадбанке со специальным режимом использования с последующим их направлением на оплату жилищно-коммунальных услуг;

2) передача наличными непосредственно получателю.

Напомним, в феврале 2019 средний размер жилищной субсидии в Киеве составлял 1,1 тыс. гривен, но сейчас он резко уменьшился.

Тем временем Пенсионный фонд готовит последний в этом году перерасчет пенсий, который состоится 1 декабря.