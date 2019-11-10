подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 ноября 2019, воскресенье, 06:30 9
Финансы 2019-11-10T06:30:02+02:00
Українські Новини
В Киевской области субсидиантам выплатили помощь за октябрь уже по новым правилам

В Киевской области субсидиантам выплатили помощь за октябрь уже по новым правилам

Льготы, Минсоцполитики, Субсидии, Монетизация субсидий, Монетизация льгот

В Киевской области за октябрь 2019 домохозяйства получили 62 млн грн льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а в Киеве количество субсидиантов упало в два раза. Об этом сообщает КОДА.

Выплаты льгот и субсидий получили 122,8 тыс. домохозяйств (из которых 113,8 тыс. наличными, а 9 тыс. - в безналичной форме) и компенсации льгот в денежной форме для 211 тыс. человек.

С 1 октября 2019 выплаты осуществлялись по новым правилам: передавались людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

Отмечается, что монетизация не повлияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий и позволит экономить средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника. То есть, если домохозяйство использовало меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе - сэкономленные деньги они могут оставить себе.

Как проводится монетизация:

1) перечисления средств на счет в Ощадбанке со специальным режимом использования с последующим их направлением на оплату жилищно-коммунальных услуг;

2) передача наличными непосредственно получателю.

Напомним, в феврале 2019 средний размер жилищной субсидии в Киеве составлял 1,1 тыс. гривен, но сейчас он резко уменьшился.

Тем временем Пенсионный фонд готовит последний в этом году перерасчет пенсий, который состоится 1 декабря.

Больше новостей о: Льготы Минсоцполитики Субсидии Монетизация субсидий Монетизация льгот

Архив
Новости
В Киевской области субсидиантам выплатили помощь за октябрь уже по новым правилам 06:30
Комитет защиты журналистов из Нью-Йорка осудил намерения Зелинского ограничить свободу слова 23:55
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Ляшко требует начать процедуру импичмента Зеленского за ограничение свободы слова 23:25
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
Платформа Бойко назвала диктаторской идею Зеленского ввести стандарты новостей 22:25
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
Телевизор под запретом: в 2020 году в Украине подвергнется кодировке спутниковый сигнал 15:25 Пресс-релиз
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
Россия сорвала разведение войск в Петровском, - штаб ООС 14:21
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Предприниматели возмущены применением полицией слезоточивого газа на мирной акции "#SaveФОП" 10:07
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok