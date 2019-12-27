З нового року Кабмін змінить процедуру монетизації пільг на комунальні послуги

Кабінет міністрів України вніс зміни до розпочалася з 1 жовтня процедуру переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Народний депутат зазначив, що з 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

"Раніше дозволялося подати заяву до 15 жовтня, що було незручним для споживачів", - сказав він.

Згідно з проектом постанови, який є в розпорядженні, у разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається в грошовій готівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Як повідомляли "Українські Новини", в Київської області субсидіантам виплатили допомогу за жовтень вже за новими правилами.

Нагадаємо, в лютому 2019 середній розмір житлової субсидії у Києві становив 1,1 тис. гривень, але зараз він різко зменшився.