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27 грудня 2019, пʼятниця, 14:57 7
Кабмін 2019-12-27T15:30:02+02:00
Українські Новини
З нового року Кабмін змінить процедуру монетизації пільг на комунальні послуги

З нового року Кабмін змінить процедуру монетизації пільг на комунальні послуги

Таня Войтюк
Монетизація пільг, Пільги, комунальні платежі, субсидії, Кабмін
Кивтанции на оплату
Кивтанции на оплату

Кабінет міністрів України вніс зміни до розпочалася з 1 жовтня процедуру переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Народний депутат зазначив, що з 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

"Раніше дозволялося подати заяву до 15 жовтня, що було незручним для споживачів", - сказав він.

Згідно з проектом постанови, який є в розпорядженні, у разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається в грошовій готівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Як повідомляли "Українські Новини", в Київської області субсидіантам виплатили допомогу за жовтень вже за новими правилами.

Нагадаємо, в лютому 2019 середній розмір житлової субсидії у Києві становив 1,1 тис. гривень, але зараз він різко зменшився.

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