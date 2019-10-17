Что нужно знать потребителям электроэнергии про монетизацию льгот

В Украине с 1 октября начался процесс замены натуральных льгот денежными компенсациями или же - монетизация льгот. О том, что необходимо знать потребителям энергии рассказали в "Киевских энергетических услугах".

В платежках за октябрь, которые в ноябре получат клиенты уже не будет отдельно указана сумма компенсации, отмечается на сайте компании.

Директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников заявил о том, что все необходимые данные по поводу начисленных льгот будет предоставлять управление социальной защиты населения. Это означает, что киевлянам не будет надобности лично обращаться в компанию, чтобы подтвердить свое право на получение льгот.

Отмечается, что киевляне, которые имеют право на льготы, могут получить их несколькими способами:

1- наличными на свой счет в "Ощадбанке"

Для получения наличных на счет в "Ощадбанке" необходимо написать соответствующее заявление в органы социальной защиты населения. В таком случае, в платежке будет указана вся сумма за использованную электроэнергию, без учета льготы. Именно ее в полном объеме должен будет уплатить клиент.

2 - в безналичной форме

Управление социальной защиты населения ежемесячно будет формировать реестр начисленных льгот и будет отсылать их для проверки в Министерство социальной политики Украины.

В свою очередь, в Минсоцполитики будут передавать данные в "Ощадбанк" для перевода средств на счета клиентов. В платежках таких клиентов сумма за использованную электроэнергию будет автоматически уменьшена на размер льготы.

Оформление субсидий

Для оформления субсидий, которые клиенты "Киевских энергетических услуг" имеют право беспрепятственно получить, основным критерием является своевременное оплачивание счетов за электроэнергию. Отмечается, что задолженность на сумму от 340 грн. (20 необлагаемых минимумов доходов граждан) является основанием для отказа органами социальной защиты в предоставлении субсидии.

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