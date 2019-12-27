Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно отменил дисциплинарное взыскание от 17 сентября за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей заместителям главы Офиса Президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.

Об это говорится в соответствующем указе Президента от 26 декабря №958/2019.

Таким образом Президент отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей Трофимова и Тимошенко во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента засекретил информацию о причинах выговора заместителям руководителя Офиса Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Согласно Кодексу, до объявления выговора Трофимов и Тимошенко должны были подать письменные объяснения, но соответствующих копий для СМИ никто не предоставил.

Напомним, 14 сентября Президент вновь посетил Днепропетровскую область. Тогда он заявил, что пари Зеленского с Филатовым продолжается, а результат можно будет оценить после того, как он получит выводы комиссии о качестве капитального ремонта моста.