подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 декабря 2019, пятница, 13:33 91
Президент 2019-12-27T13:39:04+02:00
Українські Новини
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана

Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана

Таня Войтюк
Сергей Трофимов, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Богдан, Выговор
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно отменил дисциплинарное взыскание от 17 сентября за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей заместителям главы Офиса Президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.

Об это говорится в соответствующем указе Президента от 26 декабря №958/2019.

Таким образом Президент отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей Трофимова и Тимошенко во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Напомним, 14 сентября Президент вновь посетил Днепропетровскую область. Тогда он заявил, что пари Зеленского с Филатовым продолжается, а результат можно будет оценить после того, как он получит выводы комиссии о качестве капитального ремонта моста.

Больше новостей о: Сергей Трофимов Кирилл Тимошенко Владимир Зеленский Богдан Выговор

В Офисе Президента посчитали, во сколько обойдется...
У Богдана опровергли информацию о драке между ним ...
Суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов....
Богдан остался без зарплаты в ноябре...
Новости
В США есть коррупция и это серьезная проблема, - Тейлор 13:35
Левочкин написал Гончаруку запрос, где требует восстановить льготы чернобыльцам по решению КС 13:35
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана 13:33
Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома,- соцопрос 13:16
В отставке Гончарука заинтересовано среднее звено коррупционеров, которые остались без схем заработка, - эксперт 13:15
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады 16:12
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok