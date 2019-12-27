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27 грудня 2019, пʼятниця, 13:33 9
Президент 2019-12-27T14:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський достроково зняв догану з двох замів Богдана

Зеленський достроково зняв догану з двох замів Богдана

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Кирило Тимошенко, Сергій Трофімов, Богдан, Догана
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський достроково скасував дисциплінарне стягнення від 17 вересня за неналежне виконання посадових обов'язків заступникам голови Офісу Президента Сергія Трофимова та Кирила Тимошенко.

Про це йдеться у відповідному указі Президента від 26 грудня №958/2019.

Таким чином Президент скасував дисциплінарне стягнення у вигляді догани за неналежне виконання посадових обов'язків Трофимова та Тимошенко під час робочої поїздки Зеленського в Дніпропетровську область.

"Зняти достроково догану, оголошену указом президента України від 17 вересня 2019 № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", з Трофимова Сергія Володимировича - першого заступника керівника Офісу президента України; Тимошенко Кирила Владленовича - заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 14 вересня Президент знову відвідав Дніпропетровську область. Тоді він заявив, що парі Зеленського з Філатовим триває, а результат можна буде оцінити після того, як він отримає висновки комісії про якість капітального ремонту мосту.

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