Зеленський достроково зняв догану з двох замів Богдана

Президент України Володимир Зеленський достроково скасував дисциплінарне стягнення від 17 вересня за неналежне виконання посадових обов'язків заступникам голови Офісу Президента Сергія Трофимова та Кирила Тимошенко.

Про це йдеться у відповідному указі Президента від 26 грудня №958/2019.

Таким чином Президент скасував дисциплінарне стягнення у вигляді догани за неналежне виконання посадових обов'язків Трофимова та Тимошенко під час робочої поїздки Зеленського в Дніпропетровську область.

"Зняти достроково догану, оголошену указом президента України від 17 вересня 2019 № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", з Трофимова Сергія Володимировича - першого заступника керівника Офісу президента України; Тимошенко Кирила Владленовича - заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента засекретив інформацію про причини догани заступникам керівника Офісу Сергію Трофимову і Кирилу Тимошенко. Згідно із Кодексом, до оголошення догани Трофимов і Тимошенко повинні були подати письмові пояснення, але відповідних копій для ЗМІ ніхто не надав.

Нагадаємо, 14 вересня Президент знову відвідав Дніпропетровську область. Тоді він заявив, що парі Зеленського з Філатовим триває, а результат можна буде оцінити після того, як він отримає висновки комісії про якість капітального ремонту мосту.