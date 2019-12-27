Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома,- соцопрос

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, не смотря на то, что "Оливье" и "Шуба" дорожают, составляет 1390 гривен. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова.

Новогоднюю ночь 67% украинцев проведут дома, в кругу семьи, еще 16,5% - в гостях у друзей или родственников, 3% - в общественном заведении или на публичном праздновании, 0,5% - сети Интернет, 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересной путешествия по Украине, 1% - за рубежом, 3% не будет праздновать, а просто пойдут спать, и еще 6% не решили, что им делать.

Согласно опросу, средняя сумма, которую украинцы планируют потратить на новогодний стол - 1390 гривен, тогда как в прошлом году - 1752 гривен. Но 23% опрошенных ответили, что у них на новогодний стол нет денег. Этот процент совпадает с прошлогодним.

В традиционном "соревновании" - кого бы люди хотели видеть в роли дарителя, победил Дед Мороз - 28% (столько же в прошлом году), за Святого Николая "проголосовали" 17% (12% - в 2018) и еще меньше - за Санта Клауса (1%, в 2018 - 3,5%). В то же время 31% опрошенных украинский ответили, что для них не имеет значения, кто будет раздавать подарки.

Украинцы больше всего в Новом году хотели бы получить такие подарки:

здоровье (49%);

мир в стране (40%);

порядок в семье, понимание близких (29%);

деньги (24%);

хорошую работу (16%);

успехи детей (12%);

не ждут подарков (1%).

Соцопрос проводили среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Как сообщали Українські Новини, 40% украинцев поставят дома живую елку.

Кроме того, искусственная елка обойдется дороже.