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  • Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома,- соцопрос
27 декабря 2019, пятница, 13:16 589
Украина 2019-12-27T14:00:58+02:00
Українські Новини
Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома,- соцопрос

Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома,- соцопрос

Олена Проценко
Соцопрос, Новый год-2020, Год крысы
Новый год-2020 Фото: freepik.com
Новый год-2020 Фото: freepik.com

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, не смотря на то, что "Оливье" и "Шуба" дорожают, составляет 1390 гривен. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова.

Новогоднюю ночь 67% украинцев проведут дома, в кругу семьи, еще 16,5% - в гостях у друзей или родственников, 3% - в общественном заведении или на публичном праздновании, 0,5% - сети Интернет, 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересной путешествия по Украине, 1% - за рубежом, 3% не будет праздновать, а просто пойдут спать, и еще 6% не решили, что им делать.

Согласно опросу, средняя сумма, которую украинцы планируют потратить на новогодний стол - 1390 гривен, тогда как в прошлом году - 1752 гривен. Но 23% опрошенных ответили, что у них на новогодний стол нет денег. Этот процент совпадает с прошлогодним.

В традиционном "соревновании" - кого бы люди хотели видеть в роли дарителя, победил Дед Мороз - 28% (столько же в прошлом году), за Святого Николая "проголосовали" 17% (12% - в 2018) и еще меньше - за Санта Клауса (1%, в 2018 - 3,5%). В то же время 31% опрошенных украинский ответили, что для них не имеет значения, кто будет раздавать подарки.

Украинцы больше всего в Новом году хотели бы получить такие подарки:

  • здоровье (49%);
  • мир в стране (40%);
  • порядок в семье, понимание близких (29%);
  • деньги (24%);
  • хорошую работу (16%);
  • успехи детей (12%);
  • не ждут подарков (1%).

Соцопрос проводили среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.


Как сообщали Українські Новини, 40% украинцев поставят дома живую елку

Кроме того, искусственная елка обойдется дороже.

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